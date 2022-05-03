Аэропорт "Архангельск" приглашает любителей фотографировать крупные цели

Аэропорт «Архангельск» приглашает всех желающих принять участие в споттинге*, приуроченном ко Дню воздушного флота России.
Споттинг состоится 27 августа 2022 года с 16:00 до 22:00
Участникам предоставляется возможность запечатлеть взлеты и посадки самолётов, встретить красивый северный закат и проникнуться атмосферой авиации!
Для участия Вам необходимо заполнить заявку, которая прикреплена к данному посту, и отправить её по электронному адресу (airport@arhaero.ru) с пометкой "Споттинг".
Приём заявок продлится до 21 августа 2022 года
Участие будет подтверждаться через рассылку по электронной почте, указанной в заявке участника.
Количество мест для участия в споттинге ограничено.
К участию допускаются споттеры от 18 лет.
Насладимся последними летними днями на перроне аэропорта «Архангельск», зарядимся хорошим настроением и проведём время в команде единомышленников!
Присоединяйтесь!
*Споттинг - Вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта. Часто сопровождается съёмкой. Шире - разведка и выслеживание крупных средств передвижения.