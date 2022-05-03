Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Аэропорт "Архангельск" приглашает любителей фотографировать крупные цели

Аэропорт «Архангельск» приглашает всех желающих принять участие в споттинге*, приуроченном ко Дню воздушного флота России.

Споттинг состоится 27 августа 2022 года с 16:00 до 22:00

Участникам предоставляется возможность запечатлеть взлеты и посадки самолётов, встретить красивый северный закат и проникнуться атмосферой авиации!

Для участия Вам необходимо заполнить заявку, которая прикреплена к данному посту, и отправить её по электронному адресу (airport@arhaero.ru) с пометкой "Споттинг".
Приём заявок продлится до 21 августа 2022 года

Участие будет подтверждаться через рассылку по электронной почте, указанной в заявке участника.
Количество мест для участия в споттинге ограничено.
К участию допускаются споттеры от 18 лет.

Насладимся последними летними днями на перроне аэропорта «Архангельск», зарядимся хорошим настроением и проведём время в команде единомышленников!

Присоединяйтесь!

*Споттинг - Вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта. Часто сопровождается съёмкой. Шире - разведка и выслеживание крупных средств передвижения.

16 август 14:23 | : Будни

Главные новости


Танцуют не все. В «Межсезонье» Александра Ханта
Зато мы в области балета…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (187)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20