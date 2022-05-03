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Легенда хоккея с шайбой пообщалась с воспитанниками архангельской колонии

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошла экологическая акция "Дети сажают сады".
Поморье стало первым регионом, где появились новые насаждения в рамках данного проекта. Сегодня учреждение, где отбывают наказание 70 подростков, посетили член Попечительского совета ФСИН России Игорь Баранчиков и представитель Всероссийского общества охраны природы Алиса Журавлёва. Вместе с воспитанниками они высадили аллею из цветущих кустарников, и если саженцы приживутся, то в скором времени на территории АВК зацветут розы и спирея.
– Наша акция объединяет самых разных детей одной общей темой любви к природе, потому что именно природа дарит теплые сердцу воспоминания – запах хвои может напомнить дом, а луговые травы - детство. Для воспитанников колонии это очень важно, – прокомментировала Алиса Журавлева,  креативный директор Всероссийского общества охраны природы.
Продолжился визит гостей концертной программой. Открыло ее видеообращение к воспитанникам АВК легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова, который является председателем Всероссийского общества охраны природы. Его напутствие было простым и понятным – вырасти настоящими мужчинами, которые любят свою страну и природу. На память он передал в колонию свой автограф. Песни о Родине, бескрайних просторах России и важности экологичного образа жизни прозвучали для подостков АВК в исполнении Игоря Баранчикова и Алисы Журавлёвой.
10 август 15:04 | : Будни

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