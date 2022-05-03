В "Онежском Поморье" найден редкий вид шмеля

Государственный инспектор Парка Павел Футоран в ходе полевых исследований на озере Сяртозеро нашёл мёртвую самку Шмеля родственного (лат. Bombus consobrinus). Этот вид занесён в Красную книгу Архангельской области с категорией 3 (редкий вид).
Ареал шмеля родственного охватывает территорию от Фенноскандии до Дальнего Востока России. В Архангельской области Bombus consobrinus ранее был известен только в Пинежском, Приморском, Холмогорском, Каргопольском и Вилегодском районах. В Онежском районе ранее отмечен не был. Обнаруженный Павлом Футораном и идентифицированный ведущим научным сотрудником ФИЦКИА УрО РАН Григорием Потаповым экземпляр свидетельствует о существовании стабильной популяции шмеля родственного в «Онежском Поморье».
Шмель родственный интересен своим избирательным рационом. На Европейском Севере он питается преимущественно на травянистом растении борец северный. И ареал шмеля практически идентичен ареалу растения на территории Северной Европы. Поэтому популяции Bombus consobrinus стабильно малочисленные, чувствительны к разрешению естественных местообитаний и нарушению кормовой базы.