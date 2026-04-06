Гудим-Левкович представляет: Хроники "Дервиша"

В Сурковъ центре стартует новый цикл лекций «Истории по истории» с Георгием Гудим-Левковичем.
Это разговор не только о первом союзном конвое «Дервиш», пришедшем в Архангельск в августе 1941 года, — а о времени, которое ему предшествовало:
о рождении антигитлеровской коалиции, сложных переговорах союзников, Битве за Арктику и первых месяцах войны на Севере.
Восемь встреч — от декабря 1940-го до марта 1942 года.
Документы, редкие фотографии, детали, которые обычно остаются за пределами учебников.
И стихи — как ещё одно свидетельство эпохи.
Часть первая — РОЖДЕНИЕ ЛЕНД-ЛИЗА
27 мая, среда | 18:30
— О том, как появилась программа ленд-лиза и почему она изменила ход войны.
— Как принималось это решение?
— Почему союз СССР, Великобритании и США был таким непростым?
— И что в это время происходило на Севере — в Архангельске, Карелии, Заполярье?
Георгий Гудим-Левкович расскажет о предвоенном Архангельске, планах Германии и Финляндии и о том, как мир медленно входил в катастрофу...
Приходите послушать!