Гудим-Левкович представляет: Хроники "Дервиша"

В Сурковъ центре стартует новый цикл лекций «Истории по истории» с Георгием Гудим-Левковичем.

 Это разговор не только о первом союзном конвое «Дервиш», пришедшем в Архангельск в августе 1941 года, — а о времени, которое ему предшествовало:
 о рождении антигитлеровской коалиции, сложных переговорах союзников, Битве за Арктику и первых месяцах войны на Севере.

 Восемь встреч — от декабря 1940-го до марта 1942 года.
 Документы, редкие фотографии, детали, которые обычно остаются за пределами учебников.
 И стихи — как ещё одно свидетельство эпохи.

 Часть первая — РОЖДЕНИЕ ЛЕНД-ЛИЗА
27 мая, среда | 18:30

 — О том, как появилась программа ленд-лиза и почему она изменила ход войны.
 — Как принималось это решение?
 — Почему союз СССР, Великобритании и США был таким непростым?
 — И что в это время происходило на Севере — в Архангельске, Карелии, Заполярье?

 Георгий Гудим-Левкович расскажет о предвоенном Архангельске, планах Германии и Финляндии и о том, как мир медленно входил в катастрофу...

 

Приходите послушать!

24 май 10:30 | : Культура

