Гудим-Левкович представляет: Хроники "Дервиша"

В Сурковъ центре стартует новый цикл лекций «Истории по истории» с Георгием Гудим-Левковичем.

Это разговор не только о первом союзном конвое «Дервиш», пришедшем в Архангельск в августе 1941 года, — а о времени, которое ему предшествовало:

о рождении антигитлеровской коалиции, сложных переговорах союзников, Битве за Арктику и первых месяцах войны на Севере.

Восемь встреч — от декабря 1940-го до марта 1942 года.

Документы, редкие фотографии, детали, которые обычно остаются за пределами учебников.

И стихи — как ещё одно свидетельство эпохи.

Часть первая — РОЖДЕНИЕ ЛЕНД-ЛИЗА

27 мая, среда | 18:30

— О том, как появилась программа ленд-лиза и почему она изменила ход войны.

— Как принималось это решение?

— Почему союз СССР, Великобритании и США был таким непростым?

— И что в это время происходило на Севере — в Архангельске, Карелии, Заполярье?

Георгий Гудим-Левкович расскажет о предвоенном Архангельске, планах Германии и Финляндии и о том, как мир медленно входил в катастрофу...

