Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил второй по значимости приз 79-го Каннского фестиваля.

По свидетельствам очевидцев, публика и зарубежные СМИ встретили «Минотавра» восторженными отзывами, а премьера завершилась десятиминутными овациями.

Российская кинолента стала самой обсуждаемой на прошедшем кинофесте. В данный момент ее создатель проживает во Франции и не комплиментарно отзывается о проведении СВО.

Золотую пальмовую ветвь — главную награду — присудили картине «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу.

Награды за лучшую режиссуру получили Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за фильм «Черный шар» и польский режиссер Павел Павликовский за ленту «Отечество». Приз за лучший сценарий — французский режиссер и сценарист Эммануэль Марре за картину «Человек своего времени».

За лучшую мужскую роль награду получили Эммануэль Маччиа и Валентен Кампань за фильм «Трус» (режиссер Лукас Донт), за лучшую женскую роль — актрисы Вирджини Эфира и Тао Окамото за картину «Внезапно» (Рюсукэ Хамагути).

Приз жюри достался ленте «Приключения мечты» немецкого режиссера Валески Гризебах.