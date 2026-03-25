Пинежье летом для школьников будет бесплатным

Летом 2026 года в Пинежском заповеднике (Архангельская область) впервые пройдут экспедиционные смены. Первая – «Исследователи Пинежья» – начнётся уже 15 июня и продлится 10 дней. Она будет посвящена естественным наукам и изучению природы Пинежского заповедника.

Участником смены может стать любой школьник от 10 до 16 лет. Для этого необходимо написать небольшое эссе о том, почему он хочет посетить заповедник, что именно его вдохновляет как предмет изучения: пещеры, реки, болота, тайга, животные и птицы, чем он может быть полезным экспедиционной команде. При отборе участников учитывается опыт походов, победы в олимпиадах, навыки наблюдений, проектно-исследовательская деятельность.

«Экспедиционные смены на заповедные территории финансируются из федерального бюджета, и поэтому бесплатны для детей. У каждого юного любителя природы есть шанс не просто посетить Пинежский заповедник, а стать участником исследования. Такие знания бесценны, они помогают лучше понять природные процессы и как важен каждый представитель флоры и фауны», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Кураторами первой смены-экспедиции станут преподаватели географии и биологии с опытом преподавания в высших учебных заведениях. Под их руководством дети освоят полевые методы сбора данных: научатся проводить метеорологические, геологические, гидрологические, геоботанические и почвенные наблюдения в условиях уникального заповедного комплекса карстовых ландшафтов, реликтовых хвойных лесов, рек, озер, болот. Педагоги расскажут школьникам о правилах оформления гербариев и систематизации образцов горных пород, научат составить почвенные и комплексные географические профили.

«Мы не только хотим познакомить детей с природными комплексами Русского Севера и обучить их первичным навыкам работы в поле. Наша основная задача познакомить и подружить их с принципом «исследование – это образ жизни», сформировать и развивать у каждого участника исследовательское мышление: научить их выдвигать гипотезы, видеть и анализировать причинно-следственные связи, развивать и совершенствовать навыки публичной защиты результатов собственных исследований, учить детей работать с информацией, быть эффективным в командной работе. Уверены, что наши исследовательские смены – это шанс для наших участников в будущем стать достойными представителями сообщества молодых ученых страны», – рассказал Александр Кирилов, директор ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», под управлением которого находится Пинежский заповедник.

Проживать дети будут на экологической базе Пинежского заповедника. Кроме исследовательской работы, ребят ждут экскурсии, соревнования, игры и тематические активности с вожатыми из педагогического отряда «Опора», а также познавательные лекции от сотрудников заповедной системы.

Вторая и третья экспедиционные смены пройдут с 13 по 22 июля и с 3 по 14 августа 2026 года. Июльская смена будет посвящена экскурсионной работе, августовская станет творческой.

Мотивационные письма для участия в экспедиционных сменах можно отправить по адресу: konkurs@rus-arc.ru, до 22 мая 2026 года включительно.

