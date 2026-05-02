Школьница из Архангельска стала участником финала всероссийского творческого конкурса

Ученица Архангельского государственного лицея Ольга Хаббибулина стала по итогам испытаний Ольга набрала 199 баллов и заняла 36-е место среди 111 участников из 10 классов.

В заключительном этапе школьники выполняли задания теоретического и творческого туров. В теоретической части участники работали с материалами по искусству и культуре: рассматривали музейные предметы, анализировали экспозиции и объясняли значение произведений в историко-культурном контексте.

Творческий тур был посвящён разработке собственного проекта. Участники посетили Дом творчества Переделкино, после чего выбирали картину, спектакль, концерт, выставку или другой формат и обосновывали, почему именно он подходит для этого пространства.

Диплом призёра заключительного этапа ВсОШ даёт право на поступление в любой ВУЗ страны без вступительных испытаний по профилю олимпиады.



