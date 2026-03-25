Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский дизайнер Анна Злотко порвала неделю моды в Ульяновске

24 и 25 апреля Ульяновск стал одной из ключевых площадок российской модной индустрии. Здесь прошли Volga Fashion Week и II Всероссийский форум производителей одежды, объединившие порядка 40 дизайнеров, байеров, блогеров, производителей и тысячи гостей со всей страны.

Открывающая тема программы — «культурный код» — задала тон первому дню показов. Свои коллекции, в которых переосмысляется региональная идентичность, представили дизайнеры из Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Самары, Йошкар-Олы и других городов России.

Одним из хедлайнеров показа стала архангельский дизайнер Анна Злотко.

— Наш регион был представлен на Volga Fashion Week впервые. Меня пригласили, потому что организаторам было важно в контексте темы культурного кода в модной индустрии показать, как мы на Севере работаем с традицией и ее интерпретацией, — рассказала Анна Злотко.

На подиуме было представлено 15 образов, специально созданных дизайнером для показа. Несмотря на то, что в основе лежали разные коллекции бренда, они были объединены общей цветовой гаммой и цельной стилистикой.

В показ вошли образы из первой коллекции бренда «Девочки носят платья», созданной в 2017 году совместно с художником Михаилом Бронским. Также были представлены работы из коллекции «Пестрядь», вдохновленной традиционной северной клетчатой тканью, из которой исторически шили сарафаны, рубахи и порты.

Отдельный блок составили образы из коллекции «Былинная» — фирменные жакеты и кафтаны с акцентной линией спины и рукавами, напоминающими крылья. В этих моделях использованы отсылки к северному деревянному зодчеству: элементы формируются за счет сложного складывания ткани, напоминающего технику оригами и резьбу по дереву.

Завершили показ образы из коллекции «Обережная» — объемные жакеты, бомберы и удлиненные пальто-пыльники.

Показ сопровождался в том числе музыкой региональных исполнителей. Так, модели выходили на подиум, под композицию архангельской группы «Шесть мертвых болгар». Такое решение подчеркнуло диалог двух креативных индустрий, активно развивающихся в регионе и дополняющих друг друга. Особенно символично это прозвучало в год, объявленный в Архангельской области Годом культуры Русского Севера.

Дизайнер также отметила, что генеральный продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская на пресс-конференции была в платье из ее коллекции «Весна-красна».

В завершение показа Анне Злотко вручили благодарственное письмо за вклад в сохранение культурных традиций в модной индустрии.


30 апрель 12:42 | : Культура

Главные новости


Кто и зачем хочет дискредитировать ветерана СВО?
Как это было: 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (416)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20