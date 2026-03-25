Архангельский дизайнер Анна Злотко порвала неделю моды в Ульяновске

24 и 25 апреля Ульяновск стал одной из ключевых площадок российской модной индустрии. Здесь прошли Volga Fashion Week и II Всероссийский форум производителей одежды, объединившие порядка 40 дизайнеров, байеров, блогеров, производителей и тысячи гостей со всей страны.

Открывающая тема программы — «культурный код» — задала тон первому дню показов. Свои коллекции, в которых переосмысляется региональная идентичность, представили дизайнеры из Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Самары, Йошкар-Олы и других городов России.

Одним из хедлайнеров показа стала архангельский дизайнер Анна Злотко.

— Наш регион был представлен на Volga Fashion Week впервые. Меня пригласили, потому что организаторам было важно в контексте темы культурного кода в модной индустрии показать, как мы на Севере работаем с традицией и ее интерпретацией, — рассказала Анна Злотко.

На подиуме было представлено 15 образов, специально созданных дизайнером для показа. Несмотря на то, что в основе лежали разные коллекции бренда, они были объединены общей цветовой гаммой и цельной стилистикой.

В показ вошли образы из первой коллекции бренда «Девочки носят платья», созданной в 2017 году совместно с художником Михаилом Бронским. Также были представлены работы из коллекции «Пестрядь», вдохновленной традиционной северной клетчатой тканью, из которой исторически шили сарафаны, рубахи и порты.

Отдельный блок составили образы из коллекции «Былинная» — фирменные жакеты и кафтаны с акцентной линией спины и рукавами, напоминающими крылья. В этих моделях использованы отсылки к северному деревянному зодчеству: элементы формируются за счет сложного складывания ткани, напоминающего технику оригами и резьбу по дереву.

Завершили показ образы из коллекции «Обережная» — объемные жакеты, бомберы и удлиненные пальто-пыльники.

Показ сопровождался в том числе музыкой региональных исполнителей. Так, модели выходили на подиум, под композицию архангельской группы «Шесть мертвых болгар». Такое решение подчеркнуло диалог двух креативных индустрий, активно развивающихся в регионе и дополняющих друг друга. Особенно символично это прозвучало в год, объявленный в Архангельской области Годом культуры Русского Севера.

Дизайнер также отметила, что генеральный продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская на пресс-конференции была в платье из ее коллекции «Весна-красна».

В завершение показа Анне Злотко вручили благодарственное письмо за вклад в сохранение культурных традиций в модной индустрии.



