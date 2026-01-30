Похитителю прекрасного в Архангельске назначили условный срок

Мировой судья судебного участка № 3 Ломоносовского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал 44-летнего, ранее судимого жителя областного центра по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Установлено, что подсудимый 07.12.2025, находясь в помещении художественного салона-галереи по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 106, воспользовавшись, что за его действиями никто не наблюдает, тайно снял со стены картину «г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского», стоимостью 7600 рублей, положил ее под куртку и скрылся с места преступления.

Картина обнаружена по месту жительства обвиняемого и изъята сотрудниками полиции.

Обвиняемый вину в преступлении признал в полном объеме, мотивы кражи объяснил тем, что был впечатлен картиной, однако денежных средств на ее покупку не было.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.