В Котласе вынесен приговор по делу о краже драгоценностей на миллион

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее судимого 39-летнего жителя г. Великий Устюг Вологодской области виновным по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что в июле 2023 обвиняемый в одном из торговых центров г. Котласа под видом добросовестного покупателя попросил продавца показать ему ювелирные изделия, которые якобы намеревался приобрести.

В последующем воспользовавшись отсутствием в магазине других покупателей и ослаблением внимая продавца, открыто похитил планшетку с 36-ю ювелирными изделиями на сумму свыше 1 млн рублей.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с учетом неотбытого наказания в виде лишения свободы по приговорам судов Вологодской области.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба удовлетворен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил