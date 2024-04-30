Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе вынесен приговор по делу о краже драгоценностей на миллион

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее судимого 39-летнего жителя г. Великий Устюг Вологодской области виновным по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что в июле 2023 обвиняемый в одном из торговых центров              г. Котласа под видом добросовестного покупателя попросил продавца показать ему ювелирные изделия, которые якобы намеревался приобрести. 

В последующем воспользовавшись отсутствием в магазине других покупателей и ослаблением внимая продавца, открыто похитил планшетку с 36-ю ювелирными изделиями на сумму свыше 1 млн рублей.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с учетом неотбытого наказания в виде лишения свободы по приговорам судов Вологодской области.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба удовлетворен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил

(фото с https://dzen.ru) 

29 май 14:06 | : Происшествия

Главные новости


Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево
Майские иды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (316)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20