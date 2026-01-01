Святочный концерт прошел в реабилитационном центре "Родник"

Святочный концерт состоялся в архангельском реабилитационном центре «Родник». Организовал музыкальный праздник председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев.



Участие в событии приняли приходской хор храма блаженной Матроны Московской «Созвучие» и женский вокальный ансамбль «Реноме».



«Для наших подопечных мы представили рождественские колядки, стихотворения и прозу, произведения для скрипки, известные популярные песни. Концерт произвел на зрителей радостное и воодушевляющее впечатление, что было подтверждено громкими аплодисментами и словами благодарности», — отметил священник Александр Григорьев.



Отметим, что центр реабилитации «Родник» создан в 1995 году на базе бывшего санатория-профилактория акционерного общества «Архстрой» для оказания квалифицированной медицинской, психологической, педагогической помощи и санаторного лечения инвалидов, детей-инвалидов и иных категорий граждан, проживающих на территории Архангельской области. Также в центре действует пункт временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской Республик.



