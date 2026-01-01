Вверх
Святочный концерт прошел в реабилитационном центре "Родник"

Святочный концерт состоялся в архангельском реабилитационном центре «Родник». Организовал музыкальный праздник председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев. 


 Участие в событии приняли приходской хор храма блаженной Матроны Московской «Созвучие» и женский вокальный ансамбль «Реноме». 

 «Для наших подопечных мы представили рождественские колядки, стихотворения и прозу, произведения для скрипки, известные популярные песни. Концерт произвел на зрителей радостное и воодушевляющее впечатление, что было подтверждено громкими аплодисментами и словами благодарности», — отметил священник Александр Григорьев. 

 Отметим, что центр реабилитации «Родник» создан в 1995 году на базе бывшего санатория-профилактория акционерного общества «Архстрой» для оказания квалифицированной медицинской, психологической, педагогической помощи и санаторного лечения инвалидов, детей-инвалидов и иных категорий граждан, проживающих на территории Архангельской области. Также в центре действует пункт временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской Республик.


Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20