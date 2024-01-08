Митрополит Корнилий вышел на сцену архангельского Драмтеатра

Рождественский концерт состоялся в областной столице в театре драмы им. М.В. Ломоносова 12 января 2024 года. Музыкальный праздник посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Владыка обратился к зрителям и артистам с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже.

«Ваше превосходительство, господин губернатор, глубокоуважаемый Александр Витальевич, дорогие отцы, братья и сестры, гости, здесь присутствующие, всех вас я сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова!

В этот светлый вечер мы собрались сюда по зову наших сердец для того, чтобы продолжить славить Новорожденного Христа Спасителя. Пять с половиной недель Святая Церковь готовила нас к вступлению в этот светлый мироспасительный праздник. Пять с половиной тысяч лет всё человечество ожидало пришествия в мир Христа Спасителя, и святой первоверховный апостол Павел говорит нам о том, что на протяжении всех этих тысячелетий люди не получали Обещанного, а мы с вами живем в то время, когда Обещанного получили. В праздник Рождества Христова в храмах много раз исполняется тропарь сего праздника: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума…» Зададим себе вопрос, разве до пришествия в мир Спасителя не было умных людей? Не было разума? Были великие математики, архитекторы, ученые, но не было света разума для того, чтобы человечеству уразуметь Священное Писание. Господь, Который пришел на землю ради нас и ради нашего спасения, дал нам Евангелие, и воссиял миру свет разума.

В праздник Рождества Христова мы за богослужением читали евангельское повествование о том, как волхвы с Востока принесли Новорожденному Христу дары, а что же мы с вами принесем Господу в этот светлый праздник Рождества Христова. В своем рождественском послании Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорит нам замечательные слова о том, что Христу Спасителю мы должны принести наше смирение. Некоторые люди считают, что смирение это слабость. Тот, кто так думает, глубоко заблуждается, ибо в Евангелии Господь говорит о Себе: «Научитесь от Меня, ибо кроток есть и смирен сердцем». Смиренный человек может многое, он своим смирением истинным может побеждать всех врагов видимых и невидимых. В сии святые рождественские дни принесем Господу наше смирение, нашу любовь к Богу и ближнему, ко всему доброму и святому. Что же еще требуется от нас? Мы должны сохранить в сердцах веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и быть всегда добрыми. Если все эти качества сочетаем в наших сердцах, то Господь всегда будет рядом с нами.

В эти святые дни хочу особенно пожелать всем вам, чтобы вы были счастливы и Богом хранимы, и чтобы Господь всегда слышал наши молитвы, которые мы обращаем к Нему. Призываю нас всех вас благословение Божие».

Губернатор Александр Цыбульский также поприветствовал участников концерта:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка, уважаемые священнослужители, гости и участники сегодняшнего концерта, рад сегодня приветствовать всех вас здесь, на главной сцене Архангельской области и иметь возможность посмотреть такой замечательный концерт, который посвящен глубокой радости. Он становится традиционным для Архангельской области. Рождественские дни это особое время, в которое мы можем оглянуться назад, посмотреть вперед, подвести итоги и наметить планы на предстоящий период. Очень приятно, что у нас в Архангельской области в это священное время радость рождественская передается через культуру. Этот концерт и есть взаимодействие культуры и Православия, это и есть основа нашего национального культурного кода. Здесь, на русском севере, так заведено и является традицией многовековой, и очень радостно, что мы имеем возможность собраться вместе и светским людям, и священнослужителям, и в эти рождественские дни иметь возможность поздравить друг друга с Рождеством Христовым. Спасибо большое, всех поздравляю с праздником!»

Митрополит Корнилий поблагодарил Александра Витальевича:

«Глубокоуважаемый Александр Витальевич, от себя лично и от всех верующих Архангельской епархии хочу поблагодарить Вас за возможность, которую нам предоставляет правительство области, чтобы мы в праздники Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения собирались здесь, в главном зале Архангельской области. Пусть Господь всегда помогает Вам, уважаемый Александр Витальевич, в нелегком служении на благо Русского Севера, и свет Вифлеемской звезды всегда озаряет Ваш жизненный путь! Будьте здоровы и Богом хранимы!» .

(по материалам Архангельской епархии)