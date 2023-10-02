Архангельск готовится к Рождественским образовательным чтениям

Областные ХI Рождественские образовательные чтения «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» пройдут в Архангельске 22 ноября. Событие состоится в актовом зале Северного государственного медицинского университета.
Откроют форум митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, министр образования региона Олег Русинов, глава областного министерства культуры Оксана Светлова и ректор СГМУ Любовь Горбатова.
На чтениях наградят победителей межрегионального регионального этапов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Полная программа чтений — здесь: https://vk.com/arh_eparhia?w=wall-29282925_40551
(по материалам Архангельской епархии)