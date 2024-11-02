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В Архангельске пройдут региональные Рождественские чтения

    Областные XII Рождественские образовательные чтения «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» пройдут в Архангельске 22 ноября. Событие состоится в актовом зале дворца детского и юношеского творчества (ул. набережная Северной Двины, д.73).

    Откроют форум митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, министр образования региона Олег Русинов и руководитель областного отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев.

    На пленарном заседании выступит Григорий Базлов — этнолог, кандидат исторических наук, преподаватель Тверского государственного университета. Тема его доклада: «Православное христианство: многовековой фундамент русской культуры»

    На чтениях наградят победителей регионального этапов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

    Полная программа чтений — здесь: https://vk.com/arh_eparhia?w=wall-29282925_42485

19 ноябрь 10:00 | : Культура / Верую

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