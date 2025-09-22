Архангелогородцы требуют открыть доступ к телу танка Mark V

В Народный фронт обратились неравнодушные жители Архангельска. Северяне возмущены затянувшимся процессом обустройства охраняющей конструкции для тяжёлого танка Mark V и отсутствием прямого доступа к трофею.



Чтобы сделать павильон для танка, в декабре 2024 года Архангельский краеведческий музей заключил с ООО “Веста” контракт на 9 миллионов 363 тысячи рублей со сроком исполнения работ до 30 августа 2025 года. Но нового модного купола со светодиодной подсветкой горожане так и не дождались.



В итоге подрядчик в одностороннем порядке расторг договор, а заказчик внёс его в реестр недобросовестных поставщиков.



Теперь танк окружает деревянный саркофаг с красной строительной сеткой: нет ни каркаса из стали и многослойного стекла, ни возможности прикоснуться к трофею или сделать памятное фото.



Народный фронт обратился в минкультуры региона. Требует снести временную конструкцию и обеспечить жителям города доступ к танку.