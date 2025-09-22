Вверх
Дмитрий Морев поблагодарил за "Мятный пряник"

Благодарю организаторов показа фильма «Мятный пряник». Вчера это фестивальное кино представили зрителям Архангельска, поделился своими впечатлениями от похода в кино градоначальник областной столицы Дмитрий Морев. 


- В сюжете - две истории: одна о том, как ребенка забирают из детского дома, а вторая - как туда попадают. Для съемок режиссер Андрей Карасов выбрал Архангельск и Устьянский район: узнаваемые виды родного края на экране добавляют эмоций при просмотре. 

 В этом удивительном по глубине фильме наравне с Инной Чуриковой, Еленой Яковлевой, Юрием Назаровым, Олегом Алмазовым, Алисой Гребенщиковой свои роли сыграли маленькие архангелогородцы. Одну из девочек – дочь моего друга, которая теперь планирует поступать в театральный вуз. 

 Конечно, всем зрителям было приятно услышать хорошие отзывы о городе и горожанах. Особенно тронуло признание в любви к Архангельску актера Олега Алмазова, который отметил человечность в культуре общения архангелогородцев. 

 Планируется, что в следующем году будет организована серия показов «Мятного пряника» в столице Поморья. Рекомендую к просмотру это непростое, цепляющее за сердце кино!



02 декабрь 12:12

