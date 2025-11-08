Вверх
Герои СВО из Архангельской области попадут на экран

В Штабе общественной поддержки "Единой России"состоялось подведение итогов проекта Киностудии Данилевского — видеоподкасты «Открывая себя заново».

 Проект посвящён ветеранам СВО , которые, вернувшись к мирной жизни, нашли себя в творчестве. На итоговом мероприятии герои видеоподкаста — Владимир Кипаев  и Иван Агафонов  — поделились своими впечатлениями об участии в съёмках. 

 В завершение встречи гости посмотрели фрагменты видеоподкастов с героями из Архангельской области и Республики Удмуртия. 

 Благодарим участников проекта за смелость и готовность поделиться личными историями! 


26 ноябрь 10:06 | : Культура

