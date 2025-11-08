Герои СВО из Архангельской области попадут на экран

В Штабе общественной поддержки "Единой России"состоялось подведение итогов проекта Киностудии Данилевского — видеоподкасты «Открывая себя заново».

Проект посвящён ветеранам СВО , которые, вернувшись к мирной жизни, нашли себя в творчестве. На итоговом мероприятии герои видеоподкаста — Владимир Кипаев и Иван Агафонов — поделились своими впечатлениями об участии в съёмках.

В завершение встречи гости посмотрели фрагменты видеоподкастов с героями из Архангельской области и Республики Удмуртия.

Благодарим участников проекта за смелость и готовность поделиться личными историями!



