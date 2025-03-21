Боец спецназа архангельского УФСИН преподал школьникам Урок мужества

Сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Архангельской области провел в гимназии № 3 имени Ксении Гемп г. Архангельска Урок мужества.

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы и посвятили героям Великой Отечественной войны. В гости к школьникам пришли представитель отряда «Сивуч» Иван Агафонов и ветеран Василий Морозов, которому в детские годы пришлось много трудиться наравне со взрослыми. Ученики в ходе урока делились информацией о прадедушках и прабабушках, воевавших на фронтах войны и трудившихся в тылу.

Сотрудник спецназа УФСИН Иван Агафонов рассказал ребятам о службе в отделе, участии в контртеррористической операции в Чеченской Республике и выполнении поставленных задач в служебных командировках. Иван Владимирович привел в пример самоотверженность и героизм нашего народа в годы ВОВ, тяжелый труд гражданского населения для обеспечения Победы в войне. Он поблагодарил ребят за память об их родственниках.