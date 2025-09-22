Икона "Спас в силах" прибыла в Кенозерье

Пахомиев Кенский монастырь — духовный центр Кенозерья на протяжении XVI-XVIII веков — был упразднён в 1764 году. В Советское время монастырь был разрушен. Единственный уцелевший комплекс (12 икон) из Кенского монастыря сохранили кенозёры, а искусствовед Лилия Евсеева передала иконы в Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

«Об иконе «Спас в силах», спрятанной в заброшенном амбаре поселка Коровино, мне рассказали местные жители, когда я в 1968 году путешествовала по Кенозерью. На другом берегу Кены, в деревне Коровий Двор, были найдены ещё 11 икон. Будучи сотрудником Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева, я отправила иконы в музей почтой. Но «Спаса» на почте не взяли из-за размеров — он больше метра в высоту (120,5 х 71 см). «Спаса», завернутого в одеяло, вёз мой муж в поезде. Когда его спросили о багаже, он сказал, что везёт зеркало. Пассажиры недоумевали: «В Москве нет зеркал?». Иконы были под слоем живописи XIX века, поэтому первоначального изображения не было видно. Но очень старые доски говорили о более ранней датировке. Состояние деревянных иконных щитов свидетельствует, что, во-первых, они побывали в пожаре, а во-вторых, подверглись переделке. После реставрационного открытия мы узнали датировку — XVI век! Стало ясно, что это иконы Кенского монастыря — в XVI–XVII веках крупнейшего землевладельца и одного из значимых центров Каргополья, расположенного в четырёх километрах от Кенозера», — вспоминает Лилия Евсеева.

В реставрационной мастерской раскрыта живопись шести из 12 икон, которые вывезла Лилия Михайловна. Пять из них исследовательница датирует второй четвертью-серединой XVI века.

Супруг Лилии, Юрий Грейдинг, сделал её фотографию с иконой «Спаса в силах». Этот редкий документальный кадр Лилия Михайловна передала Кенозерскому национальному парку для археологического музея Кенозерья. В его экспозиции перевезённая Лилией Евсеевой икона будет представлена в копии, подлинник хранится в одном из крупнейших российских музеев древнерусского искусства.

Эта необычная истории о том, как предметы попадают в музей и видеоинтервью с Лилией Михайловной войдёт в экспозицию Археологического музея Кенозерского национального парка. Один из разделов музея будет посвящен Пахомиева Кенскому монастырю. Музей откроется в следующем году благодаря поддержке Фонда Потанина.



