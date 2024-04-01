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Будущий музей Кенозерского парка пополняется уникальными раритетами

В ветхой грамоте, связанной с историей канувшего в Лету Кенского Спасо-Преображенского монастыря, указан список послушников обители в период с 1681 по 1697 год.

Кенозерский национальный парк продолжает готовить к открытию новый музей «Откуда я? Археологический портрет Кенозерья». Сейчас идёт активная работа сотрудников отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия по поиску материалов, связанных с Кенским монастырём, который был упразднён ещё в XVIII веке, поэтому все материалы, связанные с ним, редчайшие находки.

«Мы знаем, что сохранился реликварный крест XVII века из Кенского монастыря, который находится в собрании Государственного Русского музея, сохранены иконы с образом основателя монастыря Пахомия Кенского — в собрании Государственного музейного обьединения „Художестаенная культура Русского Севера“. И совершенно недавно мы нашли редчайший, ветхий документ XVII века в собрании Национального архива Республики Карелия. Мы отсканировали его специально для нашего нового археологического музея. Документ называется „Вкладная грамота монаха Нафтана“, датируется он 1681-1697 годами. Это даты, когда настоятелем монастыря был игумен Филарет, упоминаемый в грамоте», — рассказала начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Парка Марина Мелютина.

Суть документа в том, что некий монах Нафтан просится в число братии монастыря. И братия решает этот вопрос. Ценность этой грамоты в том, что в ней перечислены все монахи, которые были в монастыре в тот момент. Но грамота написана скорописью и сейчас необходимо время на её расшифровку.

Музей «Откуда я? Археологический портрет Кенозерья» будет располагаться в общественно-культурном центре «Львы и Розы», открытие которого в деревне Вершинино планируется в 2026 году. 

11 апрель 14:23 | : Культура

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