Архангельский школьник стал лауреатом конкурса "Свет храмов России"

Ученик 8В класса архангельской школы № 26 Артем Гамаюнов стал одним из победителей всероссийского открытого конкурса-пленэра «Свет храмов России». Юноша изобразил Успенскую церковь областной столицы.

Как рассказали в школе, с раннего детства Артем увлекается искусством и умеет через свои рисунки передавать эмоции и мысли.

Победа в конкурсе стала очередным шагом на пути его творческого развития.

Школьник уже задумывается о будущей профессии, которая будет связана с художественным образованием, сообщили в сообществе школе № 26 в социальной сети «Вконтакте».