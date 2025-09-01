Вверх
Архангельский школьник стал лауреатом конкурса "Свет храмов России"

    Ученик 8В класса архангельской школы № 26 Артем Гамаюнов стал одним из победителей всероссийского открытого конкурса-пленэра «Свет храмов России». Юноша изобразил Успенскую церковь областной столицы.

    Как рассказали в школе, с раннего детства Артем увлекается искусством и умеет через свои рисунки передавать эмоции и мысли.

    Победа в конкурсе стала очередным шагом на пути его творческого развития.

    Школьник уже задумывается о будущей профессии, которая будет связана с художественным образованием, сообщили в сообществе школе № 26 в социальной сети «Вконтакте». 

14 октябрь 09:38 | : Культура / Верую

