Колонии Архангельской области готовятся к конкурсу иконописи

В УФСИН России по Архангельской области проводится предварительный этап конкурса православной иконописи «Канон». Творческое состязание входит во всероссийский смотр религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением».

«Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Архангельской области, традиционно принимают активное участие в конкурсе. Ежегодно на суд жюри предоставляются иконописные произведения, выполненные в соответствии с православными канонами. Лучшая работа, отобранная членами комиссии в аппарате Управления, в середине ноября будет направлена во ФСИН России для участия в основном этапе конкурса», — отметили в региональном управлении ведомства.

Там добавили, что конкурс проводится ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы и организуется Федеральной службой исполнения наказаний совместно с Синодальным отделом Русской Православной церкви по тюремному служению, Общественным советом при ФСИН России по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и Общероссийской общественной организацией «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы».

Объявление итогов и награждение победителей пройдет в период проведения Международных Рождественских образовательных чтений, которые состоятся в Москве в январе следующего года.