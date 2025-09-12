"Детство в Соломбале" теперь можно потрогать руками

Открытие новой скульптурной композиции состоялось сегодня, 12 сентября, в литературном сквере имени Е. С. Коковина, рядом с Кузнечевским мостом. Подробности у издания «Регион 29»:

- В Архангельске состоялось открытие арт-объекта «Детство в Соломбале». Он создан известным скульптором Сергеем Сюхиным по мотивам одноименной книги Евгения Коковина «Детство в Соломбале». По его замыслу, памятник сделан «живым»: к нему можно подойти, забраться, посидеть рядом, словно разделив мечты мальчишек о море и будущем.

Инициатива создания монумента «Соломбальским мальчишкам» была поддержана в свое время главой Архангельска Дмитрием Моревым. Проект приурочен к юбилеям библиотеки: 70-летию со дня её основания и 20-летию музейной экспозиции, посвящённой писателю.

Отметим, что место установки выбрано не случайно: сквер назван в честь писателя, а Соломбала — напротив, через реку. На этот округ Архангельска указывает пальцем один из мальчишек.