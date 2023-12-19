На набережной Архангельска будет установлен памятник "Соломбальские мальчишки"

Об идее к юбилею города рассказал глава администрации Архангельска Дмитрий Морев:

- «Соломбальские мальчишки» будут установлены в сквере имени Коковина на набережной Северной Двины. Такое решение сегодня поддержали участники круглого стола, который прошел в библиотеке имени Коковина.



Сергей Сюхин, автор скульптуры, посвященной книге «Детство в Соломбале», представил эскиз будущего размещения композиции. Инициативу проявил ТОС «Предмостный». Председатель ТОСа Наталья Щелованова уже занимается оформлением документов. Содействие ей оказывает администрация и депутаты городской Думы.



Еще 5 лет назад в городе дискутировали: ставить скульптуру именно в Соломбале или в именном сквере Коковина. Второй вариант имеет очевидные преимущества, и именно его поддержал в ходе круглого стола правнук писателя Антон Шашков-Коковин. По воспоминаниям родных, сам Евгений Степанович рассказывал, что идеи произведений приходили к нему во время прогулок из Соломбалы в город. Скульптура хорошо впишется в камерный сквер, а мальчишки будут смотреть в сторону реки и Соломбалы.



Еще предстоит провести работу со спонсорами, чтобы идея воплотилась в жизнь. Точной даты открытия пока не устанавливали, но планируем выполнить в этом году. Он для Архангельска знаковый – юбилейный!



