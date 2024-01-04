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Выборы президента на Земле Франца-Иосифа прошли в штатном режиме

Досрочное голосование на выборах Президента России завершилось на Земле Франца-Иосифа. Оно прошло на базе штаба строительства ООО «Запсибгазпром-Газификация» 3-4 марта. 

Как сообщил руководитель УИК 761 Сергей Шестак, ответственное мероприятие прошло в «штатном режиме».

«Провел досрочные выборы Президента РФ на Земле Франца-Иосифа. Все прошло в штатном режиме. Более 550 избирателей проголосовали на самом северном избирательном участке страны, досрочное голосование здесь завершено», – сообщил Сергей Шестак.

Несколько лет назад именно специалисты компании Запсибгазпрома реализовали на самом западном острове Земля Александры архипелага в Северном Ледовитом океане уникальный проект, построив военную базу «Арктический Трилистник».

В марте 2017 года на военной базе побывал Президент России Владимир Путин. Верховный Главнокомандующий высоко оценил результаты работы строителей, многие сотрудники были поощрены, в том числе государственными наградами. В настоящее время работы в Арктике продолжаются.

На острове Земля Александры голосуют военнослужащие, работники ООО «Запсибгазпром-Газификация» и инспекторы национального парка «Русская Арктика».

05 март 13:41 | : Политика

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