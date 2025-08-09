Вверх
    Из печати вышел очередной номер «Вестника Архангельской митрополии». В выпуске — официальные публикации и авторские материалы.

    «Пока сохраняется вера в народе — будет стоять Русь». Номер открывается первосвятительским словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Далее — несколько материалов, посвященных архипастырскому служению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия. Одна из статей повествует о молитвах, которые глава митрополии вознес вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Антониево-Сийской обители.

    В рубрике «Жизнь митрополии» читатель найдет новости о событиях церковной жизни Котласской, Нарьян-Марской и Плесецкой епархий.

    «Наука побеждать…любовью». В материале под этим названием идет речь о служении священника Антония Власова. Журналист Артемий Заварзин побеседовал с секретарем епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и выяснил, как священник служит «словом, житием и любовью» солдатам, матросам и офицерам.

    Также Артемий Заварзин побеседовал с актером архангельского Молодежного театра имени Виктора Панова. Александр Берестень служит пономарем в храме Всех святых и помогает протоиерею Петру Мушкету. С читателями «Вестника» Александр поделился личным ощущением жизни с Богом, когда существование в серых тонах постепенно становится бытием в ярких красках.

    Венчает выпуск рассказ Дмитрия Хорина «Два крестьянина».

    Номер проиллюстрирован рисунками Наталии Сивковой.

    Напомним, журнал распространяется бесплатно. Спрашивайте его в церковных лавках.

    Информационно-издательский отдел Архангельской епархии призывает благочинных округов и настоятелей храмов обеспечить доставку журнала на приходы. 

28 август 09:10 | : Культура / Верую

