Из печати вышел очередной номер «Вестника Архангельской митрополии». В выпуске — официальные публикации и авторские материалы.

«Пока сохраняется вера в народе — будет стоять Русь». Номер открывается первосвятительским словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Далее — несколько материалов, посвященных архипастырскому служению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия. Одна из статей повествует о молитвах, которые глава митрополии вознес вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Антониево-Сийской обители.

В рубрике «Жизнь митрополии» читатель найдет новости о событиях церковной жизни Котласской, Нарьян-Марской и Плесецкой епархий.

«Наука побеждать…любовью». В материале под этим названием идет речь о служении священника Антония Власова. Журналист Артемий Заварзин побеседовал с секретарем епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и выяснил, как священник служит «словом, житием и любовью» солдатам, матросам и офицерам.

Также Артемий Заварзин побеседовал с актером архангельского Молодежного театра имени Виктора Панова. Александр Берестень служит пономарем в храме Всех святых и помогает протоиерею Петру Мушкету. С читателями «Вестника» Александр поделился личным ощущением жизни с Богом, когда существование в серых тонах постепенно становится бытием в ярких красках.

Венчает выпуск рассказ Дмитрия Хорина «Два крестьянина».

Номер проиллюстрирован рисунками Наталии Сивковой.

Напомним, журнал распространяется бесплатно. Спрашивайте его в церковных лавках.

Информационно-издательский отдел Архангельской епархии призывает благочинных округов и настоятелей храмов обеспечить доставку журнала на приходы.