Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Культурный код Архангельска оказался лучшим в России

Церемония награждения состоялась на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений в Казани. 1 место в номинации «Культурный код» - наше!

 Конкурс «Союза городов России» посвящён поиску и сохранению памятных городских мест, которые формируют облик города, хранят воспоминания и поддерживают связь поколений.

 - Мы представили на конкурс мозаичное панно «Архангельск – первый морской порт России». Этот проект - дань уважения истории нашего города и предприятиям, которые сегодня продолжают развитие Архангельска как морского порта. Особый колорит придает исполнение в технике мозаики из смальты. Известно, что первые российские смальты были изготовлены в лаборатории нашего земляка Михаила Ломоносова. В советские годы мозаикой украшали многие здания. Эта история не забыта – она нашла свое возрождение в новом проекте, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Диплом победителя на церемонии подведения итогов конкурса получила начальник управления благоустройства администрации Архангельска Ольга Полуянова.

 Конкурс проводился в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

21 август 14:53 | : Культура

Главные новости


«Свободу Виктору Перестукину!»
​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (260)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20