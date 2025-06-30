Культурный код Архангельска оказался лучшим в России

Церемония награждения состоялась на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений в Казани. 1 место в номинации «Культурный код» - наше!

Конкурс «Союза городов России» посвящён поиску и сохранению памятных городских мест, которые формируют облик города, хранят воспоминания и поддерживают связь поколений.

- Мы представили на конкурс мозаичное панно «Архангельск – первый морской порт России». Этот проект - дань уважения истории нашего города и предприятиям, которые сегодня продолжают развитие Архангельска как морского порта. Особый колорит придает исполнение в технике мозаики из смальты. Известно, что первые российские смальты были изготовлены в лаборатории нашего земляка Михаила Ломоносова. В советские годы мозаикой украшали многие здания. Эта история не забыта – она нашла свое возрождение в новом проекте, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Диплом победителя на церемонии подведения итогов конкурса получила начальник управления благоустройства администрации Архангельска Ольга Полуянова.

Конкурс проводился в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».