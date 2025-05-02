В северодвинском храме на Яграх учат церковному пению

Итоги учебного года подвели на курсах церковного пения и богослужебного устава в северодвинском храме Воскресения Христова на Яграх. Благодарственный молебен по этому случаю возглавил настоятель церкви, секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов.

Участвовали в молебном пении почти тридцать выпускниц приходских курсов. В течение года прихожанки разных северодвинских храмов получали знания и применяли их на практике.

«Мы благодарим Господа за Его милость и возможность изучать опыт православной молитвы и церковного пения, — сказал после молебна протоиерей Валерий. — В этом добром и спасительном деле раскрывается наша вера, наша любовь к Господу, наше радостное свидетельство о Его Воскресении, которое достигает сердец многих прихожан. Не только ваши глаза и сердца горели радостью, но все прихожане радовались, видя ваши труды и желание украшать своими голосами церковную молитву».

Отец Валерий сердечно поблагодарил регента любительского хора Ольгу Кравченко. Ольга Валерьевна в свою очередь поблагодарила отца настоятеля за инициативу и поддержку, а певчих — за трепетное бережное культурное отношение к церковному пению. Регент хора пожелала воспитанникам идти вперед к победам, достижениям, творчеству.

После молебна выпускники курсов получили сертификаты, а затем пообщались за чаем.

«Чаепитие прошло в семейной обстановке — непринужденно общались, пели бардовские и народные песни. Певчая Апполинария Мухина подарила свои авторские песни. Все славили Воскресшего Христа», — говорится на странице храма Воскресения Христова в соцсети.

Там же сообщается, что курсы церковного пения привлекают людей со всего города: «Результатом обучения становится подготовка певчих и чтецов для всех наших городских церквей. За время курсов ученики сближаются, начинают дружить и участвовать в совместных добрых делах. Первые занятия по пению начинались пять лет назад. В следующем учебном году занятия будут продолжены для всех желающих».