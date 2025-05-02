Arctic open не получил грант, но кино остается с нами

Случилось то, что случилось – Архангельскому международному кинофестивалю не хватило одного балла до победы в конкурсе грантов от Президентского фонда культурных инициатив.

Прокатили не только Поморье. Наша редакция проанализировала список грантополучателей этого года и пришла к выводу – поддержку получили крупные проекты федерального уровня в ущерб региональным. Насколько такая политика правильная, пусть каждый задумается отдельно. А то некоторые чиновники любят рассуждать на тему «развития креативных индустрий».

Но северяне не унывают. Оргкомитет Arctic open обратился к своим сторонникам со следующим:

- Сегодня мы обращаемся к каждому, кто когда-либо аплодировал фильмам в зале, плакал после титров, обсуждал киношедевры с режиссерами, участвовал в наших образовательных программах и просто мечтал о большом кино - время действовать!



Да, мы не получили грант на проведение девятого по счету кинофестиваля Arctic open, но у нас есть план «Б», и если понадобится, найдём план на все остальные буквы алфавита!



Мы не можем представить декабрь без наших волшебных вечеров, без жарких обсуждений, без магии экрана и тех особенных моментов, когда кино становится ближе, когда создатель фильма и зритель встречаются за честным разговором.



Мы называем наш фестиваль НАРОДНЫМ, пришло время это показать.

Присоединяйтесь к нашей истории - участвуйте во флешмобе.



Ищите по городу скамейки Arctic оpen, делайте фото себя на них и делитесь в соцсетях с хештегом #arcticopen2025. Впрочем, можно со всем, что имеет отношение к нашему кинофестивалю. Пусть весь мир увидит, как много у нас верных друзей и любителей хорошего кино.

Город без фестиваля и фестиваль без города – такого просто не может быть.