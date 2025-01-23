Православный хор дал концерт в архангельском храме

Хор молодежного отдела Архангельской епархии под руководством Антона Гафарова исполнил песнопения в воскресной школе храма святой Матроны Московской в областной столице.

«Были очень счастливы в этот важный день разделить с приходом храма святой Матроны радость престольного праздника и 10-тилетнюю годовщину храма! Благодарим за теплый прием и радушие», — говорится на странице епархиального отдела ВКонтакте.

«От всей души благодарим молодежный хор под управлением Антона Гафарова и Алексея Карпова за прекрасное выступление, — написал в соцсети настоятель храма священник Александр Григорьев от лица прихожан. — Вы были настоящим украшением этого события, ваше пение замечательных духовных произведений произвело незабываемое впечатление на всех, кто был в этот день с нами. Теперь десятилетие прихода зафиксируется в истории именно с вами, и это — прекрасно! Еще раз сердечно благодарим за творческий подарок и созданную атмосферу праздника!».