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Осужденные подготовили костюмы для артистов Котласского драмтеатра

В рамках Года защитника Отечества в Котласском драматическом театре пройдет спектакль «Синий платочек». Военные телогрейки изготовили для артистов осужденные исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас).

Лирическую комедию военных лет, поставленную по пьесе Валентина Катаева, смогут увидеть котлашане и гости города в приближающиеся выходные. Премьеру посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

Для выступления артистов и для передачи более точного восприятия атмосферы тех времен в Центре трудовой адаптации ИК-4 были изготовлены несколько телогреек  военного времени. С просьбой о пошиве одежды в ИК-4 обратился руководитель Котласского драматического театра. Работу осужденные выполнили в кратчайшие сроки в рамках заключенного государственного контракта.

 

18 февраль 12:11 | : Культура

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