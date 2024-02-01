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"Окна Победы" украсили воспитательную колонию под Архангельском

Воспитательная колония УФСИН России по Архангельской области  (п. Талаги, Приморский округ) присоединилась к всероссийской акции "Окна Победы".

В преддверии главного праздника мая подростки оформили окна общежития и реабилитационного центра. К участию в акции воспитанники подошли творчески, отдавая дань уважения подвигу народа. Для украшения они использовали трафареты, вырезав из бумаги символы Победы. Теперь окна украшают самолеты, огни праздничного салюта, голуби мира и надписи-поздравления.

Участие в акции "Окна Победы" позволяет создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, а также служит напоминанием молодому поколению о значимости Победы в  Великой Отечественной войне.

 

02 май 11:24 | : Будни

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