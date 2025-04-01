В Архангельске прошел большой Пасхальный концерт

Епархиальный Пасхальный концерт прошел в областной столице в театре драмы им. М.В. Ломоносова 27 апреля. Музыкальный праздник посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Владыка обратился к зрителям и артистам с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже.

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, с праздником праздников и торжеством из торжеств, с Пасхой Божией спасительной!

Христос Воскресе!

Празднуя Пасху Христову, мы с вами должны всегда помнить, какою ценою дана сия Пасха, — ценою Крестных Страданий Спасителя. В Великий пост мы за богослужениями слышали песнопение, в котором говорится о пророчестве Симеоновом. Симеон Богоприимец сказал такие слова: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Из Священного Писания мы знаем, что когда на земле родился Христос Спаситель, добрые люди радовались, пастухи и волхвы поклонились Ему, а злые люди искали погубить Богомладенца Христа. Когда Господь вышел на проповедь, многие откликнулись на Его призыв, оставили всё и пошли по стопам Божественного Спасителя, а иные искали, как пригвоздить Его ко кресту. Крестная смерть и Преславное Воскресение Христово не положили конец пререканий о Его имени. Сегодня желаю всем вам, дорогие мои, чтобы Воскресший Христос был на восстание наших бессмертных душ, дабы мы, празднуя Пасху Христову, прославляли Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца, и чтобы имя Его никогда не было пререкаемо в нашей жизни. В святые пасхальные дни желаю вам радости от Воскресшего Спасителя, о которой сказано, что никто и никогда у нас ее не отнимет. Воскресший Господь да благословит всех нас миром, и Его благословение пусть всегда озаряет наш жизненный путь и помогает преодолевать все трудности и неприязни, а радость о Воскресшем Спасителе всегда пребывает с нами до скончания века!

Приветствую всех вас вечно живущими словами, радующими наши души и сердца. Эти слова передаются из рода в род, из поколения в поколение. Их услышали от ангела жены-мироносицы, передали их святым ученикам и апостолам Христовым, а они понесли их ко всем племенам и народам. Благодаря их подвигу мы сегодня прославляем этими словами Воскресшего Господа: Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

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Затем с приветствием к зрителям обратился первый заместитель губернатора Архангельской области — руководитель администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросян. Ниже приводим его слово:

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Корнилий! Досточтимое духовенство, уважаемые архангелогородцы и гости нашего города!

Сердечно приветствую всех вас в этот светлый пасхальный день! Сегодня мы собрались вместе, чтобы разделить радость самого главного христианского праздника - Светлого Христова Воскресения.

Пасха - это торжество жизни над смертью, добра над злом, любви над ненавистью. В эти особые дни наши сердца наполняются той самой тихой радостью, о которой говорили святые отцы.

Архангельская земля, с её богатейшими духовными традициями, издревле была оплотом православной веры. Наш северный край воспитал не одно поколение людей крепкого духа, для которых понятия чести, верности и милосердия - не просто слова, а главные жизненные принципы. Особенно важны эти ценности сегодня, в непростое для всей страны время. Мы молимся о тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину в зоне специальной военной операции. Пусть пасхальная радость согреет сердца наших воинов, даст им силы и укрепит веру в скорейшее возвращение к мирной жизни.

Сегодняшний праздничный концерт - это наше общее духовное торжество, выражение благодарности Господу за дар жизни, за возможность встречать Пасху в кругу близких, сохраняя связь поколений.

Дорогие друзья! Пусть этот праздник наполнит ваши дома теплом, ваши сердца – радостью, а души – светлой надеждой.

Христос Воскресе!

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Митрополит Корнилий поблагодарил Ваге Самвеловича за теплое приветствие:

Сердечно благодарю Вас, глубокоуважаемый Ваге Самвелович, за теплые слова поздравления с Пасхой Христовой, сказанные в адрес православных христиан града Архангельска и всей Архангельской области. Сердечно благодарю Вас за участие в Пасхальном концерте и прошу Вас передать слова благодарности, поздравления и благие пожелания губернатору Архангельской области Александру Витальевичу Цыбульскому, пожелать ему всяческих Божиих благословений, успехов на ниве высокого ответственного служения на Русском Севере. Воскресший Господь да хранит его на всех путях его жизни.

С Пасхой Христовой всех поздравляю! Христос Воскресе!

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На сцену театра драмы вышли артисты Поморской филармонии, академического Северного русского народного хора, ансамбль «Сиверко», певица Алла Сумарокова, сказительница Софья Брусникина, хоровые детские и взрослые коллективы, воспитанники Первой детской музыкальной школы им. Ю. И. Казакова.



