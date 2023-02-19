Дети Новодвинска посетили академию колокольного звона

Воспитанники воскресной школы Покровского храма Новодвинска посетили академию колокольного звона Владимира Петровского на архангельском подворье Соловецкого монастыря.

Автор и создатель академии – Владимир Петровский.

«В музее нас познакомили с историей появления колоколов. Мы узнали, что первыми их стали лить китайцы. Во время плавки они соединяли медь и олово, и получали бронзу. Колокола из этого сплава особенно красиво звучали. Затем звонницы появились в Византии, а оттуда, по Великому шелковому пути распространились по европейским странам», — пояснила завуч воскресной школы Покровского храма Ольга Шуклина.

Дети и взрослые узнали и о предшественниках колоколов, о том, что до пришествия Христа для призыва к богослужению использовалось било — деревянная длинная доска и деревянный молоток.

«Нам продемонстрировали било для утреннего, вечернего и праздничного богослужения. Подобные било сохранены до сих пор на Афоне. Кроме того у нас была возможность поклониться иконе с частицей мощей святого Павлина Милостивого епископа Ноланского, который является покровителем всех звонарей», — продолжила Ольга Васильевна.

В музее есть уникальная коллекция старинных колоколов XIX–XX веков. В зале представлены более 800 колокольчиков, изготовленных из разных материалов: глины, дерева, фарфора. Это и старинные колокола, и сувениры со всего мира.

Гости побывали в комнатах, где находятся веревочные и кольцевые тренажеры для обучения колокольному звону. «В звоннице Владимир Марьянович вместе с внуком Тихоном провел для нас мастер-класс. Затем в уютном концертном зале маэстро исполнил песню про Архангельск, а наши ребята прочли стихи и сыграли музыкальные произведения на синтезаторе», — заключила Ольга Шуклина.

Напомним, академия колокольного звона открылась в столице Поморья в здании Соловецкого подворья в ноябре 2018 года.