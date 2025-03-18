УФСИН Поморья занялся патриотическим книгоизданием

В УФСИН России по Архангельской области к 80-летию Великой Победы выпущен сборник «Помним, гордимся, благодарим».

Инициатором создания данного издания выступило Региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Архангельской области. Председателем Александром Павловичем Кузьминым совместно с местными ветеранским организациями были собраны материалы к проводимому конкурсу «Помним, гордимся, благодарим». Все присланные работы включены в это издание.

– Мы постарались собрать всё, чего не было в наших изданиях прошлых лет. Впервые мы включили в сборник истории, которые хранятся в семьях сотрудников и членов их семей. Герои нашего издания – не все служили в УИС, но их судьбы поражают, важно помнить и чтить подвиг советского народа, - прокомментировал председатель Совета ветеранов УФСИН России по Архангельской области Александр Павлович Кузьмин.

В сборнике истории о фронтовиках: ставших героями, пропавших без вести и прошедших через ад концлагерей, о тружениках тыла и о тех, чье детство перечеркнула война. Каждое воспоминание – это судьба человека, являющаяся одним из пазлов военной истории страны.

Кроме этого в административном здании УФСИН оформлен стенд «Помним, гордимся, благодарим». На нём представлены 26 фото и биографий участников ВОВ, после Победы продолживших службу в аппарате Управления уголовно-исполнительной системы Поморья. Среди них – мужчины и женщины, прошедшие через жернова самой кровопролитной войны и подарившие мирное небо советскому народу. Инициатором сохранения памяти о их подвигах выступил также Совет ветеранов регионального УФСИН.

На сегодняшний день в ветеранской организации УФСИН России по Архангельской области нет ни одного фронтовика, все они ушли из жизни. В рамках подготовки к юбилею Победы данные мероприятия стали ещё одним из проявлений благодарности сотрудников за подвиг в те далёкие годы.