Плесецкие метаморфозы: был полковником, стал священником

Плесецкий торгово-промышленный техникум посетил благочинный одноименного округа Плесецкой епархии иеромонах Антоний (Ласточкин). Он поговорил со студентами о духовном измерении отечественной истории.

Речь шла о ключевых событиях истории России и о роли духовной традиции в победах нашего воинства. Отец Антоний побеседовал с ребятами об отечественной культуре и ответил на их вопросы, некоторые из которых касались его личного пути к Богу. Отметим, что клирик много лет прослужил в армии и принял священный сан, оставив службу в звании полковника.

Как мы сообщали ранее, в техникуме регулярно проводятся встречи с группами студентов духовных учебных заведений, которые проходят в Плесецкой епархии миссионерскую практику.