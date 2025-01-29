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Плесецкие метаморфозы: был полковником, стал священником

    Плесецкий торгово-промышленный техникум посетил благочинный одноименного округа Плесецкой епархии иеромонах Антоний (Ласточкин). Он поговорил со студентами о духовном измерении отечественной истории.

    Речь шла о ключевых событиях истории России и о роли духовной традиции в победах нашего воинства. Отец Антоний побеседовал с ребятами об отечественной культуре и ответил на их вопросы, некоторые из которых касались его личного пути к Богу. Отметим, что клирик много лет прослужил в армии и принял священный сан, оставив службу в звании полковника.

    Как мы сообщали ранее, в техникуме регулярно проводятся встречи с группами студентов духовных учебных заведений, которые проходят в Плесецкой епархии миссионерскую практику. 

19 февраль 09:30 | : Будни / Верую

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