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В Архангельске увековечили выдающегося мастера баяна

В столице Поморья состоялось торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся баянисту Юрию Ивановичу Казакову.

В торжественной обстановке доска была открыта на фасаде Первой детской музыкальной школы Архангельска. На мероприятии с торжественной речью выступили директор школы Галина Никонова, заместитель министра культуры Архангельской области Наталья Бакшеева, председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту областного Собрания депутатов Ольга Виткова, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, скульптор памятной доски Надежда Шек, педагоги и воспитанники музыкальной школы.

Юрий Казаков родился и вырос в Архангельске, и всю свою жизнь посвятил музыке. Он начал выступать ещё в подростковом возрасте вместе со своим отцом. В 1942 году Юрия призвали в армию, где он стал музыкантом группы баянистов Ансамбля Северного Флота.

После войны Казаков вернулся в родной город и продолжил заниматься музыкой, работая в филармонии и музыкальном училище. В 1954 году он поступил в институт имени Гнесиных в Москве, а затем работал в Москонцерте. Юрий Иванович много гастролировал по стране и за рубежом, объездил 18 стран.

Казаков является изобретателем уникального четырёхголосного готово-выборного многотембрового баяна. За свою жизнь он получил множество наград и званий, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством», присвоенный ему президентом РФ Владимиром Путиным. В 2014 году именитый баянист был награжден знаком «За заслуги перед городом Архангельском».

«На здании школы появилась красивая и фундаментальная мемориальная доска, олицетворяющая Юрия Ивановича, который внёс большой вклад в развитие музыки и популяризацию Архангельска. Мы гордимся тем, что такой талантливый и выдающийся человек родился и вырос в нашем городе. 

Совместными усилиями областной и городской власти здание, где раньше были "вещевые павильоны", стало местом, где происходит чудо — формирование творчества и личности молодых людей, юных музыкантов, которые, мы очень надеемся, в будущем будут прославлять наш город, регион и страну.
Для нас это важный исторический момент. Открытие мемориальной доски — это важное событие, ведь за ним стоят имена великих людей, которые становятся примером для нашей молодёжи и гордостью для наших горожан.

Для меня открытие доски — это показатель большой искренней любви Юрия Ивановича Казакова к своему делу всей своей жизни.

Поздравляю всех с юбилеем нашего великого музыканта, с этим замечательным событием и наступающим Новым годом и Рождеством!» — отметил на церемонии открытия председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.


24 декабрь 18:07 | : Культура

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