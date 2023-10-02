Arctic open 2023 года откроется джазовым концертом

Арктическая дорожка, награждение победителей народного IT-квеста «Сними своё кино» и джаз – так начнётся основная программа ARCTIC OPEN. Тематика кинофестиваля этого года – «Истории портового города», рассказанные под звуки разгрузочных кранов, судовых гудков, криков чаек, на фоне ярких огней морских причалов.

А «музыка портового города» будет звучать на сцене Архангельского театра драмы на церемонии открытия VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN, где выступит группа Sweet Hot Jazz Band с фронтменом Вовой Чё Морале – харизматичным джазменом с характером рок-героя, поющим трубачом, который в совершенстве владеет искусством вокальной импровизации. Его называют «питерский Луи Армстронг» за схожую манеру исполнения джазовых стандартов и жаркий темперамент. На концерте джазмены исполнят культовые композиции прошлых лет и свой авторский материал.

«Каждый концерт Sweet Hot Jazz Band сопровождает искромётный джазовый stand up от Вовы Чё Морале. Смешные и трогательные подводки к песням, порой парадоксальный юмор и здесь же лирические отступления, целая палитра эмоций, которыми Вова щедро одаривает слушателей. На концертах вместе с Вовой поёт весь зал и это всегда отдельное спонтанное шоу, в котором принимают участие все присутствующие. Для фестиваля мы приготовили специальную программу, где собрали наши авторские композиции и популярные хиты джазовой музыки. В нашем репертуаре есть также песни с морской тематикой, которые мы обязательно исполним. Уже готовимся к нашей встрече. Привезём тепло северного Петербурга в Архангельск и Северодвинск», - рассказала продюсер групы Виктория Ленская.

Концерт состоится 7 декабря в 19 часов. Билеты можно приобрести по ссылке https://quicktickets.ru/arhangelsk-artic-open/s248 или в кассе Архангельского театра драмы.

До начала концерта в 18.30 церемония открытия ARCTIC OPEN начнётся на улице перед театром драмы с арктической фестивальной дорожки и приветствия участников кинофестиваля.

«Будет традиционная церемония открытия с нашей замороженной ленточкой, но в зажигающей энергии ритмов и под барабанную дробь», - сказала режиссёр-постановщик церемонии Елена Резицкая.

На открытии VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN будет представлено жюри кинофорума https://arctic-open.com/zhyuri/ и вручены награды победителям народного IT-квеста «Сними своё кино». Принять участие и снять мини-фильм, начинающийся со слов «Я – житель Севера» можно, подписавшись на чат-бот до 13 ноября в ВК https://vk.com/write-150155072 . Главный приз – мотобуксировщик X-400 от компании POMOR. Ещё четыре автора фильмов получат подарки от партнёров: Северного морского музея, «Игр разума», турфирмы «Сплавы и походы по Архангельской области» и «Шоу-хэллоу Архангельск».

Одним концертом джаз на ARCTIC OPEN не заканчивается. В Северодвинске на сцене ЦКИОМ (ул. Бойчука, 2) 8 декабря в 18.30 вновь выступят Вова Чё Морале, Sweet Hot Jazz Band и архангельский арт-ансамбль Тима Дорофеева. Билеты по ссылке https://ckiom29.ru/kupit-bilety . Доступна оплата по Пушкинской карте.



Sweet Hot Jazz Band прочно занял нишу развлекательного джаза, мастерски исполняя узнаваемые композиции, знакомые и понятные всем без исключения. При этом музыканты виртуозно вплетают в программу авторские песни, которые созвучны настроению традиционного джаза, но в современной подаче. Даже самая искушенная аудитория не может остаться равнодушной к их драйву, а взаимодействие с залом превращает вечер в настоящее интерактивное шоу.



VII Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN пройдёт в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме и Североонежске с 7 по 10 декабря. В конкурсной программе 58 фильмов из 17 стран мира.

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. Arctic open» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов Архангельской области.

VII МКФ Arctic open поддержан Министерством культуры Российской Федерации.



Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.