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Александр Цыбульский передал Кенозерью членский билет сказочника Нечаева

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский передал в дар Кенозерскому национальному парку членский билет Союза советских писателей СССР Александра Нечаева, а также издания его сказок.

Главе региона, в свою очередь, исторический документ передал помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Пискунов.

Символично, что подарок Парк получил на следующий день после открытия экспозиции «Жизнь на тракте. Куда ушли деревни Немята, Екимова, Захарова...», ведь Александр Нечаев был уроженцем деревни Екимовой. Ему на выставке посвящён арт-объект «Птица».

Членский билет Союза писателей известного сказочника теперь будет храниться в музее эпического наследия «В Начале было Слово», в зале, посвящённом исследователям русского фольклора.

 

 

11 октябрь 11:52 | : Культура

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