Кенозерский нацпарк получил премию имени академика Лихачева

Церемония вручения премии прошла в Москве в рамках Международного фестиваля «Интермузей» в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.



Впервые в российской практике появилась профессиональная награда, которая объединяет все аспекты музейного дела: исследование, сохранение, интерпретацию и представление материального и нематериального наследия.



«Мы получили около 700 заявок, и я убеждена, что с каждым годом их будет больше и больше. Радостно, что у нас есть возможность собраться вместе и порадоваться за лучших из лучших», — сказала на вручении Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.



Премия включает 16 номинаций. Победителей в большинстве из них выбирали другие соискатели конкретной награды. Победителями стали ведущие музеи страны — Третьяковская галерея, музеи-заповедники «Петергоф», «Гатчина», «Московский кремль» и другие. Кенозерский национальный парк стал единственным представителем федеральной системы особо охраняемых природных территорий, получившим награду. Её удостоился проект «Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежье, Мамоново, Матёрая», посвящённый ушедшим деревням Кенозерья и Лекшмозерья. При вручении премии зал встретил Кенозерский национальный парк овациями.

«Мы очень ценим это высокое профессиональное признание. Важно, что нас выбрали эксперты Министерства культуры и наши коллеги из музейного сообщества. Проект „Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежье, Мамоново, Матёрая“ для нас очень ценен. Идея возводить такие «памятники исчезнувшим деревням» принадлежит первому директору Кенозерского национального парка Елене Шатковской и основателю Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Юрию Веденину. Это зафиксировано еще в первом менеджмент-плане Парка на 2001-2005 годы. И в рамках проекта „Говорит Кенозеро!“, поддержанного Фондом президентских грантов, в 2021 году мы решили вернуться к этой теме и реализовали задумку. В 2022 году мы сделали первый проект из этой серии „Куда ушла деревня Думина“. Он вызвал искренний, положительный отклик у местных жителей, которые делились с нами воспоминаниями, архивами, фотографиями. В 2023 году мы также успешно при поддержке кенозёр открыли выставку „Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежье, Мамоново, Матёрая“. Я хочу поблагодарить всех сотрудников Парка за поддержку и глубокий, качественный, креативный подход к работе по созданию этих экспозиций, наших государственных инспекторов, которые монтировали эти выставки, и всех жителей нашей заповедной земли», — сообщила руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева.



Уже в этом году в Кенозерье откроется ещё одна экспозиция, посвящённая исчезнувшим деревням, — «Жизнь на тракте. Куда ушли деревни Немята, Захарова, Екимова...». Работы по её созданию начнутся уже через месяц.