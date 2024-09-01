Камни превратились в острова. Arctic open изменил свой логотип

Камни Arctic open на логотипе - узнаваемая визитная карточка фестиваля с 2017 года. Тогда логотип с этой доминантой из камней придумал и воплотил новодвинский художник Николай Дмитрук .



На фото под постом они есть на наших кубках. Их собирают мастера специально под наш заказ на берегу Белого моря.



Только вот это не камни (простите такое упрощение), а сейды – таинственные каменные сооружения, встречающиеся в Скандинавии и в России.



На Севере сейды возводили богам. Такие нагромождения камней сохранились на побережье Белого Моря, Соловках, на Кольском полуострове.



В этот логотип вложены и «киносмыслы».

«Режиссёр, оператор, актёр, осветитель – все должны работать в гармонии, но это шаткая, вообще, ситуация для того, чтобы что-то получилось. Но, когда это всё встаёт и никуда не падает, то получается кино», - говорил тогда Николай Дмитрук.



Эти слова, как и самого художника, команда кинофестиваля вспоминает с теплотой и старается соответствовать - не падать.



В камнях отражена как хрупкость Арктики - её природа, необходимый баланс и гармония, так и стойкость людей, которые тут живут.



Ещё больше смыслов увидел дизайнер Виктор Тяпков в 2020 году. Тогда Виктор использовал разные композиционные решения, сохраняя при этом узнаваемость символов - пять камней, символизирующих хрупкое равновесие Арктики и Севера, прочную сцепку команды единомышленников, искусство балансировки.



«Они могут летать, передвигаться, превращаться в человека и невиданное, северное животное, странные миры, менять текстуру или оставаться просто камнями, отшлифованные временем», - рассказал тогда Виктор Тяпков.

В 2024 году наш большой социокультурный проект называется «КиноАрхипелаг. ARCTIC OPEN», в котором мы «собираем» ожерелье АРТостровов.



Киноискусство, как Архипелаг, состоящий из множества островов, имеющих одно и то же происхождение, является на Arctic open объединяющей платформой универсальных социально-культурных событий, экспериментальных международных и межрегиональных творческих коллабораций в сфере креативных индустрий. Это возможность людям с разными интересами и бэкграундами встречаться, общаться и сотрудничать.

Это и есть цель создателей кинофеста.