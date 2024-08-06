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Творческая делегация из Поморья оторвалась в Кирове

7 и 8 сентября в Кирове выступила творческая делегация из Архангельской области. Праздничная программа прошла в рамках фестиваля «Город добрых соседей», посвященного 650-летию столицы Кировской области. Программу открыл большой хоровод, к которому могли присоединиться все желающие. В исполнении Красноборского народного хора прозвучали попурри северных песен, а также частушки.

 Одним из самых ярких событий программы стала демонстрация коллекции свадебных костюмов «Вычегодские приплывухи», которая подчеркнула тематику Года семьи и ценность семейных традиций. Жителям и гостям стрлицы Кировской области также показали шуточные танцы «Чибатуха», «Плетень» и другие. Вокальный ансамбль «Жданушки» выступил с концертной программой «Вилегодская рассыпуха», а участницы коллектива «Девчата» развеселили зрителей задорными танцевальными номерами. 

 Архангельские мастера народно-художественных промыслов во время традиционной ярмарки на Спасской провели мастер-классы по изготовлению куклы-столбушки и куклы на ложке, познакомили с техникой украшения тканей «сольвычегодская набойка». Гости также привезли в Киров большой ассортимент сувенирной продукции - изделия из бересты, корня сосны, дерева.

 Поздравления с 650-летием столицы вятского края города Кирова принял губернатор Кировской области. Александр Соколов. Во время встречи с гостями он отметил, что на вятской земле живут гостеприимные люди, которые всегда рады встречать друзей.

 "Архангельская область — наш самый северный регион-сосед. И программу для кировчан привезли с особым колоритом. Знакомят со своими промыслами и традициями. Здесь и большой хоровод, и северные песни, и ярмарка мастеров. В ответ — вятское гостеприимство. Настоящий праздник добрососедства, - подчеркнул Александр Соколов. - Юбилейный год подтвердил как много вокруг нас уникальных, добрых и открытых людей".

 Добавим, в фестивале «Город добрых соседей» примут участие в общей сложности около 20 регионов России. 22 сентября на Театральной площади города Кирова состоится гала-концерт добрых соседей.

 

08 сентябрь 11:54 | : Культура

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