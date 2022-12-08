Берестяная выставка «Вилегодское скальё» открывается в столице Поморья

16 декабря в Доме народного творчества Архангельской области открывается выставка вилегодских мастеров по плетению из бересты и корня сосны «Вилегодское скальё».
Не всем известно, что у бересты несколько названий. В Вилегодском районе ее называют скала, скалина, скалба, скальё. Так организаторы назвали фестиваль народного творчества "Вилегодская рассыпуха. Скальё моё", который прошел в августе в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района. Такое название носит и новый проект: выставка изделий из бересты и корня сосны. Открытие состоится в Архангельске 16 декабря в 16 часов.
На выставке «Вилегодское скальё» представлены работы народного коллектива берестяного клуба «Сударушка», мастера народных художественных промыслов Нины Петаниной и её учеников из детской школы искусств № 28, мастера по плетению из корня сосны Александра Полушина.
Вилежане привезли в Архангельске более сотни рукотворных изделий, выполненных из природных материалов – это лапти, шлепанцы, конфетницы, сухарницы, вазы, кузова, туеса, короба для сбора ягод и грибов, шкатулки , очечники, сувениры, украшения интерьера и одежды, и многое другое.
Народный самодеятельный коллектив «Сударушка» с 2004 года занимается возрождением и сохранением старинных северных ремесел: плетение из бересты и корня сосны. За эти годы клуб стал своеобразным оберегом села, его достопримечательностью. Вилегодские берестяные сувениры раскупаются и развозятся туристами по всей России.
Еще одна участница выставки - мастер народных художественных промыслов Нина Петанина. Она преподает в детской школы искусств № 28 и обучает молодое поколение ремеслу уже 18 лет. Ученики Нины Павлиновны профессионально владеют всеми премудростями берестяного дела, знают различные техники плетения, разрабатывают авторские изделия на основе опыта известных вилегодских мастеров.
Одним из таких признанных умельцев является Александр Полушин, непременный участник районных, региональных выставок и ярмарок. Различным приёмам и техникам обработки корня сосны и способами плетения учился у другого мастера - Александра Стенина, уроженца деревни Быково.
Изделия из соснового корня экологически чистые, прочные и долговечные. Интересно, что промышленным способом сырье заготовить не удается. В традиционной народной среде это ремесло было в основном мужским, поскольку для работы требуется большая физическая сила.
Сосновый корень в руках Александра Полушина превращается в оригинальные, эксклюзивные изделия: блюдо, поднос, корзинка, ваза, шкатулки.
Примечательно, что выставка «Вилегодское скальё» проходит в Архангельске в Год культурного наследия. Горожане и гости поморской столицы смогут получить новые, удивительные впечатления и знания о традиционных северных промыслах, познакомятся с самобытными работами народных мастеров Вилегодского района Архангельской области. Молодых людей, юных посетителей выставки, ремесло из природных материалов заинтересует как будущая творческая профессия.
Выставка «Вилегодское скальё» будет работать до 27 января 2023 года по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 1 , областной Дом народного творчества.
Тел: (8-818-2) 21-40-43