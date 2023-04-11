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В Архангельске два академических хора дадут концерт в День славянской культуры

24 мая 2023 года в России и других странах отметят День славянской письменности и культуры.  Этот  праздник - не просто дань памяти создателей  славянской письменности Кириллу и Мефодию, но и символ исторического единства  и общего культурного наследия славянских народов.

В Архангельске эту дату отметят концертом хоровой музыки. 

 24 мая в 19 часов в Доме народного творчества Архангельской области  выступят два известных  коллектива:  Архангельская любительская хоровая капелла и камерный хор  Архангельского музыкального колледжа.
 В концерте прозвучат произведении русской духовной музыки, классические и современные композиции отечественных авторов.

 Камерный хор Архангельского музыкального колледжа  является лауреатом областного фестиваля «Наполним музыкой сердца» и дипломантом Всероссийского хорового фестиваля. Сегодня под руководством Ларисы Михайловны Ивашкиной  в нем занимаются 20 студентов  хорового и вокального отделений.

 Для Дня славянской письменности и культуры коллектив подготовил специальную программу.  В исполнении  хористок прозвучат  сочинения, переложенные  для  женского хора, такие как: русская народная песня в  обработке В. Калистратова «Таня-Танюша»,  песнопение из Всенощной «Приидите, ублажим Иосифа» на музыку П. Г. Чеснокова, а также знаменитый  романс Женьки «Жди меня» из оперы «Зори здесь тихие». 

 «Программа, с которой в День славянской  письменности и культуры  выступит хор музыкального колледжа, будет исполнена впервые. Мы постарались скомпоновать разножанровые, разнохарактерные, художественно ценные  произведения. Дирижировать  камерным хором  будут студентки  IV курса Обухова  Елена и Латкина Ирина.  Для них это выступление также будет премьерным», - рассказала руководитель коллектива Лариса Ивашкина.

 Архангельская любительская хоровая капелла в представлении не нуждается. Старейший академический хоровой коллектив Поморья  в 2023 году празднует 65 лет со дня своего основания.  

 Уникальность Архангельской капеллы, конечно, в ее артистах. 4-6-8-голосные хоровые произведения, народные, духовные и классические  профессионально исполняют учителя музыкальных и общеобразовательных школ и техникумов, студенты музыкального колледжа, инженеры, медработники, преподаватели Северного Арктического федерального университета. 

 24 мая Архангельская любительская хоровая капелла даст концерт в честь праздника, а затем отправится с юбилейными гастролями в Санкт – Петербург  и Ярославль.  Художественный руководитель и дирижер Архангельской капеллы - заслуженный  работник культуры РФ Владимир  Зеновский,  концертмейстер -  лауреат международных конкурсов Надежда Артюхов, хормейстер – Екатерина Харитонова.

  Любителей хорового пения приглашают 24 мая в 19:00 в концертный зал областного Дома народного творчества  по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 1.
 Вход по пригласительным, телефон для справок: 8 (8182 ) 21-40-42


17 май 10:51 | : Культура

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