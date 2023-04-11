В Архангельске два академических хора дадут концерт в День славянской культуры

24 мая 2023 года в России и других странах отметят День славянской письменности и культуры. Этот праздник - не просто дань памяти создателей славянской письменности Кириллу и Мефодию, но и символ исторического единства и общего культурного наследия славянских народов.



В Архангельске эту дату отметят концертом хоровой музыки.

24 мая в 19 часов в Доме народного творчества Архангельской области выступят два известных коллектива: Архангельская любительская хоровая капелла и камерный хор Архангельского музыкального колледжа.

В концерте прозвучат произведении русской духовной музыки, классические и современные композиции отечественных авторов.



Камерный хор Архангельского музыкального колледжа является лауреатом областного фестиваля «Наполним музыкой сердца» и дипломантом Всероссийского хорового фестиваля. Сегодня под руководством Ларисы Михайловны Ивашкиной в нем занимаются 20 студентов хорового и вокального отделений.



Для Дня славянской письменности и культуры коллектив подготовил специальную программу. В исполнении хористок прозвучат сочинения, переложенные для женского хора, такие как: русская народная песня в обработке В. Калистратова «Таня-Танюша», песнопение из Всенощной «Приидите, ублажим Иосифа» на музыку П. Г. Чеснокова, а также знаменитый романс Женьки «Жди меня» из оперы «Зори здесь тихие».

«Программа, с которой в День славянской письменности и культуры выступит хор музыкального колледжа, будет исполнена впервые. Мы постарались скомпоновать разножанровые, разнохарактерные, художественно ценные произведения. Дирижировать камерным хором будут студентки IV курса Обухова Елена и Латкина Ирина. Для них это выступление также будет премьерным», - рассказала руководитель коллектива Лариса Ивашкина.



Архангельская любительская хоровая капелла в представлении не нуждается. Старейший академический хоровой коллектив Поморья в 2023 году празднует 65 лет со дня своего основания.

Уникальность Архангельской капеллы, конечно, в ее артистах. 4-6-8-голосные хоровые произведения, народные, духовные и классические профессионально исполняют учителя музыкальных и общеобразовательных школ и техникумов, студенты музыкального колледжа, инженеры, медработники, преподаватели Северного Арктического федерального университета.

24 мая Архангельская любительская хоровая капелла даст концерт в честь праздника, а затем отправится с юбилейными гастролями в Санкт – Петербург и Ярославль. Художественный руководитель и дирижер Архангельской капеллы - заслуженный работник культуры РФ Владимир Зеновский, концертмейстер - лауреат международных конкурсов Надежда Артюхов, хормейстер – Екатерина Харитонова.



Любителей хорового пения приглашают 24 мая в 19:00 в концертный зал областного Дома народного творчества по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 1.

Вход по пригласительным, телефон для справок: 8 (8182 ) 21-40-42



