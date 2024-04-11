Сотрудники и оркестр УФСИН прошли по Архангельску с "Катюшей"

Сегодня в честь наступающего Дня Победы сотрудники и солисты эстрадно-духового оркестра УФСИН России по Архангельской области исполнили песни и стихи военных лет. Обеденный перерыв около здания Управления офицеры наполнили творческими номерами.

В этом году уголовно-исполнительная система присоединилась к Всероссийской акции "Победная весна". Холодная пасмурная погода не стала помехой для необычного подарка, все присутствующие получили колоссальный заряд энергии и положительных эмоций. Такой сюрприз жителям столицы Поморья оркестр и талантливые сотрудники делают уже не первый раз, и этот год не стал исключением. Почетными гостями праздника стали ветераны уголовно-исполнительной системы Поморья.

Открылось мероприятие вальсом в исполнении офицеров. Композиции военных лет для горожан спели солистка духового оркестра УФСИН Ольга Ружникова, сотрудники ведомства Антон Ильин и Константин Чирухин. В их исполнении прозвучали известные всем песни «Давай закурим по одной», «Смуглянка» и «Минута тишины». Талантливые сотрудники ведомства Олеся Муха-Варавка и Василий Смыковский прочитали стихотворные строки. Свой подарок горожанам сделали и маленькие приглашенные гости – дети и внуки сотрудников УФСИН Бронислав Мудюгин и Дарья Меньшина. Они прочли стихи о Великой Победе. Танцевальным и песенным номерами с приближающимся праздником всех собравшихся поздравил творческий коллектив культурного центра "Рикасиха".

Отдельной частью программы стало выступление эстрадно-духового оркестра УФСИН России по Архангельской области Музыканты исполнили известные мелодии из кинофильмов "Фронтовики, наденьте ордена" и "Белорусский вокзал", также прозвучали «День Победы», «Майский вальс» и «Прощание славянки». Завершилось праздничное мероприятие флешмобом «Катюша» в исполнении сотрудников ведомства. Присоединиться к танцевальному номеру смогли все желающие.

Проходящие мимо горожане останавливались около здания УФСИН, слушали и подпевали известные песни военных лет, аплодировали выступающим, которые посвятили свои номера всем защитникам Отечества.



