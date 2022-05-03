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По улицам Архангельска в выходные дни пройдет духовой оркестр УФСИН

Праздник духовой музыки подарят архангелогородцам и гостям столицы Поморья участники фестиваля военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд". Духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области в очередной раз выступит перед зрителями.

В этом году в столице Поморья можно будет услышать 12 музыкальных коллективов из разных городов и нашего региона. Оркестр уголовно-исполнительной системы Поморья под руководством дирижера Владимира Федоровцева примет участие в открытии фестиваля, которое пройдет 30 июля в 18.00 на Красной пристани.

Услышать индивидуальное выступление оркестра можно будет 31 июля в рамках концертной программы: в 16.30 часов перед театром драмы имени М.В. Ломоносова, в 19.45 - на открытой сцене Красной пристани.

 

 

29 июль 14:59 | : Культура

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