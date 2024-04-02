В Сыктывкаре прозвучало Эхо Arctic open

С 11 по 13 апреля в рамках социокультурного проекта «КиноПорт VII Международного кинофестиваля Arctic Open» прошли кинопоказы и творческие встречи с авторами фильмов из программы седьмого архангельского кинофестиваля, а также образовательный семинар «Мастерская для руководителей региональных киноклубов в Республике Коми».

Соорганизатор кинособытий в Сыктывкаре – Комикиновидеопрокат, Министерство культуры и архивного дела Республики Коми.

При полном аншлаге жители Коми увидели четыре художественных фильма для детей и взрослых. Открылся кинопоказ программой «Родительский чат». Режиссер Ирина Обидова привезла свой полнометражный дебют «1000 дешевых зажигалок» (18+), а затем вместе с психологом Татьяной Ванюшиной зрители, педагоги и родители обсудили острые темы «школьного шутинга».

Национальное кино России было представлено двумя фильмами, с юга и севера страны. Семейную комедию «Испытание аулом» (6+) представили актеры из Карачаево-Черкессии, отец и сын Руслан и Сулиман Баисовы. Они поделились с юными зрителями воспоминаниями со съёмок из родного аула, первым актерским опытом и планами на будущее. Киномодератором стал Сергей Полищук, психолог, кинопедагог из Перми.

Завершились кинопоказы в Сыктывкаре якутским фильмом «Не хороните меня без Ивана» (12+), режиссер Любовь Борисова. Представить его приехал главный продюсер картины Иван Болотников, который увлекательно рассказал о создании киноленты и продвижении якутского кино. Ведущей обсуждения выступила член межрегионального общественного движения «Коми войтыр», журналист Инесса Орёл.

Важно, что во время традиционных фестивальных кинопоказов VII МКФ Arctic open в Сыктывкаре проходил семинар для лидеров кинообъединений. В «Мастерской для руководителей региональных киноклубов в Республике Коми» приняли участие 28 специалистов учреждений культуры, образования, творческих и молодежных центров региона, на базе которых функционируют или планируется работа киноклуба.

За три дня участники узнали, как организовать киноклуб: от получения прав на показ до продвижения его деятельности в медиа. Вся теория была закреплена практическими тренингами по организации дискуссий с детской и взрослой аудиторией на примерах документальных и художественных фильмов.

«У нас наработан немалый и интересный опыт образовательных программ в области кинопросвещения, креативных индустрий, и мы с удовольствие делимся им с коллегами из других регионов», - сообщила Тамара Статикова, директор МКФ Аrctic open и Поморского культурного фонда «Берегиня».

Спикерами семинара выступили специалисты по организации киноклубов, социальных кинозалов, работе со зрителями из разных городов: Санкт- Петербург, Пермь, Псков, Архангельск, Нижний Тагил.

Завершился семинар круглым столом, где вместе с представителями органов местной власти в сфере культуры, образования, молодежной политики, а также представителями регионального центра «Навигаторы детства» и филиал Российского общества «Знание» организаторы и участники подвели итоги работы семинара и обсудили возможности о совместном развитии киноклубов и киносообществ в Республике Коми, а также о продолжении сотрудничества с инициаторами событий – Поморским культурным фондом «Берегиня» и архангельским Международным кинофестивалем «Arctic open».

Эхо VII Международного кинофестиваля Arctic Open завершится в конце июня. Впереди показы двух художественных картин и встречи с режиссерами на киностудии «Ленфильм».

Сейчас авторские фильмы в рамках Киномарафона Arctic open - 2024 смотрят в нескольких регионах страны. Как стать организатором показов, можно узнать на сайте - https://arctic-open.com/k/

Все события социокультурного проекта «КиноПорт» проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.