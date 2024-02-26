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Культурное наследие в центре Архангельска попало в частные руки за полтысячи рублей

Сегодня состоялся аукцион на право заключения договора аренды неиспользуемого объекта культурного наследия регионального значения «Дома Овчинникова» на улице Воскресенской. Подробности от издания «Регион 29»:

- Победителем аукциона стало ООО «Электролайн», которое предложило наиболее выгодную цену за договор — 551 рубль 66 копеек.

Целевое назначение муниципального имущества — историко-культурная деятельность.

В администрации Архангельска сообщили, что срок аренды составит 49 лет. Состояние здания можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Здание требует повышенного внимания и проведения ремонтных и восстановительных работ.

Согласно договору, компания должна будет представить план по сохранению объекта в течение двух лет. Также она должна будет в семилетний срок провести ремонт объекта культурного наследия.

Отметим, что арендная плата за пользование земельным участком составляет четыре с половиной тысячи рублей в месяц.

Наблюдатели от нашей редакции задаются вопросом – это что же за «культурное наследие» такое, на фиг не нужное ни предпринимателям, ни культурным ведомствам?! Похожая ситуация с «Домом Пикуля» в Северодвинске.

27 март 17:15 | : Культура

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