Arctic open запускает традиционный Киномарафон

В феврале в районах Архангельской области начнутся показы фильмов Киномарафона Arctic open 2024. В программе четыре полнометражных фильма, десять короткометражных и девять документальных киноработ, отмеченных наградами на «Arctic open – детям» и основной программе кинофестиваля.

Также во время Киномарафона зрители увидят фильмы партнёров Arctic open, снятые при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году новинкой марафона стали киноальманахи – один из них в жанре научно-популярного фильма расскажет об исследованиях ученых, а второй покажет Север глазами южан. В этот киноальманах вошли работы, снятые архангельскими операторами и начинающими режиссёрами - студентами филиала ВГИК из Ташкента во время лаборатории «Арктическая жара». Кроме того в программе фильм про креативных людей Архангельска, предоставленный Фондом поддержки регионального кинематографа.

Киномарафон Arctic open – эхо кинофестиваля, проходит в Архангельской области с 2017 года, представляя собой альтернативный и бесплатный прокат авторского кино. С 2019 года к киномарафону присоединились и другие регионы России – Ленинградская, Псковская, Свердловская области, НАО, ЯНАО и Республика Коми.

В прошлом году во время киномарафона фестивальные фильмы посмотрели 16 000 человек, из которых шесть тысяч – жители Архангельской области.

В том числе показы прошли в кают-компании научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в дни экспедиции «Арктический Плавучий университет».

На Соловках на волне интереса жителей и гостей острова к кинопоказам зародился киноклуб. Фильмы из программы киномарафона стали основой для разговоров на тематических мероприятиях, посвящённых победе в Великой Отечественной войне, Дню птиц, профилактическим беседам с трудными подростками, взаимоотношению с людьми с физическими и ментальными особенностями, с иностранными, проживающими в России.

Фильмы с сурдопереводом использовались на занятиях английского языка в интернациональном клубе студентов. Три киносеанса прошло в рамках городского фестиваля «Белый июнь».

С февраля по июнь 2024 года зрители увидят фильмы программы Международного кинофестиваля Arctic open совершенно бесплатно. Показы пройдут в кинозалах, киноклубах, культурных, творческих центрах и библиотеках Архангельской области и за ее пределами.

Миссия Киномарафона – не только познакомить зрителя с новыми российскими фильмами, которых в большинстве своем нет в широком прокате, но и объединить людей, любящих умное фестивальное кино. В программе 2024 года 27 фильмов – художественные полнометражные, короткометражные и документальные киноработы авторов, давших согласие на прокат.

Стать организаторами кинопоказов могут руководители киноклубных объединений, сотрудники социальных учреждений и работники сфер культуры и образования, творческих, молодежных центров из любого региона России, да и не только, словом, все, кто любит смотреть и обсуждать авторское кино.

Организаторы показов сами выбирают, что смотреть и обсуждать вместе со зрителями. Все киноленты собраны по тематике и возрасту в 18 программ. Фильмы для семейного просмотра, комедии, серьёзные, глубокие киноработы о поиске своего места в мире, о проблемах отцов и детей, а также документальные киноисследования Арктики, научно-популярные работы, истории активных людей, трудящихся на благо малой родины.

Киноклуб «Эффект 3D», действующий при Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова в областном центре, регулярно принимает участие в киномарафоне Arctic open.



«Перед встречей клуба мы придумываем вопросы для дискуссии. Если удаётся связаться с режиссёрами, то просим их тоже задать вопросы для нашей аудитории и рассказать немного о создании фильма. Все кинокартины фестиваля многоплановые и позволяют поразмышлять на разные темы: выбор жизненного пути, семейные проблемы, борьба добра и зла, проблемы одиночества и непонимания, история страны.Дискуссии после просмотра фильмов всегда проходят оживленно и интересно. В конце разговора зрители могут прийти к совершенно неожиданным выводам.Судя по отзывам участников нашего киноклуба, фильмы фестиваля никого не оставляют равнодушными», - рассказали организаторы киноклуба Ксения и Ирина Фияло.

С полной программой Киномарафона 2024 можно познакомиться на сайте Arctic open - https://arctic-open.com/k/ . Здесь же размещены условия кинопоказов, памятка для организаторов на местах. Киномарафон Arctic open продлится до 15 июня 2024 года.

Проект Киномарафон Arctic open 2024 проводится в рамках проекта «Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов» и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и Министерства культуры Архангельской области, САФУ. Организатор проекта – НКО Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск.



