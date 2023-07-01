Дмитрий Морев открыл новую мини-скульптуру на набережной

Глава Архангельска Дмитрий Морев рассказал об идее пешеходного туристического маршрута и пригласил горожан сфотографироваться с новым хранителем Севера.



- Милая история с фигурками хранителей Севера пришлась по душе архангелогородцам – часто вижу в соцсетях фотографии с ними. Места установки мы выбираем вдумчиво, чтобы в кадр попадали красивые виды нашего города. Ищите скульптуру мальчика с треской на благоустроенной территории от «Праги» до моста, - обратился Дмитрий Морев на своей странице в ВК.



Глава Архангельска подчеркнул, что благоустройству города в последние два года уделяется много сил и средств, а малые скульптуры – это дополнение, которое делает территории еще более интересными. Через такие точки притяжения создается туристический пешеходный маршрут, объединяются участки протяженной набережной.



Четвертый сказочный персонаж проекта «Кудесники – хранители Севера» появился благодаря торговой сети «Петровский», которая отмечает свое 30-летие. Спасибо за участие в украшении города руководителю предприятия Владимиру Клавдиевичу Петровскому!



