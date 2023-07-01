Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев открыл новую мини-скульптуру на набережной

Глава Архангельска Дмитрий Морев рассказал об идее пешеходного туристического маршрута и пригласил горожан сфотографироваться с новым хранителем Севера.

- Милая история с фигурками хранителей Севера пришлась по душе архангелогородцам – часто вижу в соцсетях фотографии с ними. Места установки мы выбираем вдумчиво, чтобы в кадр попадали красивые виды нашего города. Ищите скульптуру мальчика с треской на благоустроенной территории от «Праги» до моста, - обратился Дмитрий Морев на своей странице в ВК.

 Глава Архангельска подчеркнул, что благоустройству города в последние два года уделяется много сил и средств, а малые скульптуры – это дополнение, которое делает территории еще более интересными. Через такие точки притяжения создается туристический пешеходный маршрут, объединяются участки протяженной набережной.

 Четвертый сказочный персонаж проекта «Кудесники – хранители Севера» появился благодаря торговой сети «Петровский», которая отмечает свое 30-летие. Спасибо за участие в украшении города руководителю предприятия Владимиру Клавдиевичу Петровскому!


28 август 13:11 | : Политика / Культура

Главные новости


Южный фронт. Английские женщины за нас. Долой спекуляцию. И другие вести из прошлого
Фестиваль огней в замке Бенрат

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (287)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20